Atac cibernetic asupra grădinițelor din Londra: datele a peste 8.000 de copii furate

Grădinițele din Londra administrate de Kido International au fost ținta unui atac cibernetic major, în urma căruia datele personale a peste 8.000 de copii au fost furate, potrivit grupului de hackeri care revendică atacul, scrie Reuters.

Atac cibernetic asupra grădinițelor din Londra

Organizația infracțională, autointitulată „Radiant”, a publicat pe portalul său de pe dark web informații despre 10 dintre copii, incluzând nume, fotografii, adrese de domiciliu și date de contact ale familiilor, susținând că aceștia frecventează una dintre cele 18 grădinițe ale Kido International.

Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea datelor în sectorul educației timpurii și va determina, cel mai probabil, autoritățile britanice să investigheze modul în care aceste informații sensibile au fost compromise.

Părinții afectați au fost sfătuiți să monitorizeze atent eventualele semne de fraudă și să raporteze orice suspiciune de utilizare abuzivă a datelor copiilor lor.

