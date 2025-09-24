Apple pregătește notificări pentru ceasuri non-Apple, sugerează ultima versiune beta iOS

Apple ar putea face un pas important către interoperabilitatea cu ceasurile inteligente terțe, conform celor mai recente informații din versiunea beta iOS 26.1. Codul descoperit de Macworld sugerează o posibilă funcție de „forwarding” a notificărilor, care ar permite afișarea alertelor de pe iPhone pe dispozitive sau accesorii care nu sunt produse de Apple, notează The Verge.

Apple pregătește notificări pentru ceasuri non-Apple

Se pare că utilizatorii ar putea redirecționa notificările către un singur dispozitiv la un moment dat, iar un nou framework denumit „AccessoryExtension” ar putea simplifica procesul de împerechere cu accesorii terțe. Detaliile exacte privind modul de funcționare al acestor funcții nu sunt încă clare, însă ele par să fie legate de ordinul Comisiei Europene care obligă Apple să îmbunătățească compatibilitatea iPhone-urilor cu dispozitivele non-Apple.

Conform Digital Markets Act al Uniunii Europene, Apple trebuie să ofere dezvoltatorilor și producătorilor de dispozitive acces la anumite funcții care să faciliteze împerecherea, transferul de date și afișarea notificărilor între iPhone și dispozitive terțe, cum ar fi smartwatch-uri, căști sau boxe. Compania are termen până la finalul acestui an pentru a implementa majoritatea acestor funcții, însă nu este clar dacă acestea vor fi disponibile odată cu lansarea iOS 26.1 sau dacă vor ajunge și la utilizatorii din afara UE.

Această mișcare ar putea marca un pas semnificativ în deschiderea ecosistemului Apple, oferind mai multă libertate utilizatorilor care dețin gadgeturi non-Apple și pregătind terenul pentru o compatibilitate mai largă în viitor.

