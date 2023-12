Atac armat la o universitate din Praga! Bilanțul provizoriu: cel puțin 15 morți și zeci de răniți

Atac armat la Universitatea Craolina din Praga, unde cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața și alte câteva zeci au fost răniți, după ce un bărbat a deschis focul la Facultatea de arte a instituției.

Un atac armat sângeros soldat cu zeci de victime a avut loc în jurul orei 17.00 în capitala Cehiei. Un bărbat înarmat a pătruns în sediul Facultății de Arte de la Universitatea Carolină, situată în Piața Jan Palach, la aproximativ 500 de metri de Podul Charles.

În încercarea de a-l lichida pe atacator, autoritățile au declarat că întreaga piață și zona înconjurătoare a fost închisă. Șeful poliției, Martin Vondrášek, a afirmat că sunt peste 15 morți și 24 de răniți, însă a specificat că bilanțul este unul provizoriu.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care mai mulți studenți se ascund pe acoperișul unei clădiri, în încercarea de a nu fi reperați de atacator.

Because there was a shooting at the University of Prague, this image shows students hiding from the shooter. It was informed approximately 11 people died and 24 were injured. The shooter killed himself. pic.twitter.com/u19AUuO9TX