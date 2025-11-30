Orice urgență medicală trebuie raportată la numărul unic 112

De Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie, nouă spitale din București, destinate atât adulților, cât și copiilor, împreună cu Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, vor asigura asistența medicală de urgență, a anunțat Direcția de Sănătate Publică a Capitalei.

Unitățile medicale care vor funcționa în regim de urgență sunt: Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca (021/599.23.00), Spitalul Clinic de Urgență Universitar (021/318.05.23 / 021/601.24.00), Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” (021/255.40.99), Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” (021/334.51.90), Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” (021/334.30.25), Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri (021/224.09.47), Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice (021/319.27.51), Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” (021/316.93.66) și Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie” (021/460.30.26).

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov va funcționa în program normal și va continua să elibereze certificate constatatoare de deces pe întreg teritoriul Capitalei. Orice urgență medicală trebuie raportată la numărul unic 112.

De asemenea, DSP București va menține un serviciu de gardă telefonic permanent, disponibil la 0747.165.471 și 0722.659.492, pentru asistență suplimentară și informații utile pe durata sărbătorilor.

Astfel, autoritățile locale asigură continuitatea intervențiilor medicale și a suportului pentru populație pe durata manifestărilor publice și a zilei festive, punând accent pe rapiditate și accesibilitate pentru orice situație de urgență.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube