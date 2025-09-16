Armata israeliană a declanșat luni o operațiune terestră cu obiectivul preluării controlului asupra orașului Gaza, cel mai mare centru urban din Fâșia Gaza, după o noapte de bombardamente aproape continue, au raportat agenții de presă.

Avioanele de luptă au lovit ținte din orașul Gaza însoțite de focuri de artilerie, iar media palestiniană a transmis că ulterior au pătruns tancuri în zone ale localității.

Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat anul trecut capturarea orașului, pe care îl consideră un bastion al grupării Hamas, responsabilă pentru atacul din octombrie 2023.

Oficialii israelieni nu au comentat imediat toate detaliile mișcării terestre raportate, însă analiștii notează că aceasta urmează săptămâni de operațiuni concentrate la marginea oraşului.

Impact umanitar grav și bilanțul ostaticilor și al victimelor

Blocada şi atacurile anterioare au creat o criză umanitară severă în enclavă: surse din sistemul sanitar palestinian raportează zeci de mii de morți și penurie acută de alimente şi apă.

Autoritățile israeliene afirmă că unii dintre ostaticii luați în octombrie rămân în viață în Fâșia Gaza; estimările israeliene inițiale indicau 251 de ostatici capturați, iar bilanțurile deceselor în Gaza depășesc 64.000, conform Ministerului Sănătății din Gaza.

Declarații oficiale: „Gaza arde”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a scris pe X: „Gaza arde”.

El a adăugat: „IDF loveşte cu o mână de fier infrastructura teroristă, iar soldaţii IDF luptă cu curaj pentru a crea condiţiile necesare eliberării ostaticilor şi înfrângerii Hamas”.

Operațiunea vine în contextul extinderii tensiunilor în regiune, inclusiv atacuri israeliene raportate în afara frontierelor Gazăi.

Statele Unite și alți parteneri urmăresc evoluțiile; secretarul de stat american Marc Rubio a declarat după o întâlnire cu Netanyahu că există „o fereastră de timp foarte scurtă în care s-ar putea ajunge la un acord” și a subliniat că Hamas mai are „zile și poate câteva săptămâni” pentru a negocia.

Rubio a apreciat totodată necesitatea unor opțiuni diplomatice și militare: SUA își doresc ca Hamas să depună armele și să elibereze ostaticii, dar „ar putea fi necesară o «operațiune militară concisă» pentru a elimina gruparea”, a spus el.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.