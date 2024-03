Guvernul va lua în discuţie, joi, ordonanţa care cuprinde măsurile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare şi locale, dar şi actul normativ privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus şi componentele acesteia.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, pe agenda şedinţei de joi se regăseşte şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru îmbunătăţirea sistemul achiziţiilor de produse medicale.

“OUG este iniţiativa Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), prin Ministerul Finanţelor, a Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Afacerilor Interne, de a îmbunătăţi sistemul achiziţiilor de produse medicale destinate entităţilor din cadrul Sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, prin centralizarea acestuia, urmărindu-se atât asigurarea unor produse cu aceleaşi caracteristici, cât şi pentru realizarea unor economii semnificative faţă de costurile totale asociate activităţilor de achiziţie individuală”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Un alt proiect important care ar putea fi aprobat de Guvern este ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus şi componentele acesteia. Acest acr normativ are în vedere instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus.

“Astfel, se are în vedere sprijinirea accesului la lichidităţi a întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina, precum şi încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor. În acest context, având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat de situaţia geopolitica actuală, schema urmăreşte să se asigure că există suficientă lichiditate disponibilă pentru companiile care au nevoie”, menţionează nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul ar urma să aprobe, de asemenea, normativele de cheltuieli şi devizul estimativ pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului “România-NATO, 20 de ani” – cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la NATO. Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, pe 26 martie, şi va avea un număr de 300 de participanţi, din care 80 din străinătate.

În şedinţa de joi, miniştrii vor analiza proiectul de OUG privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, precum şi OUG privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară.

