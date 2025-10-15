De către

Sectorul vegetal a pierdut 10% din valoare, dar rămâne principalul motor al agriculturii românești, arată datele Institutului Național de Statistică (INS. Regiunea Sud-Muntenia continuă să conducă în topul producției.

Valoarea totală a producției agricole din România a fost de 100,5 miliarde lei în 2024, în scădere cu 4% față de anul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Chiar și în condițiile unei diminuări semnificative, sectorul vegetal a generat 55% din totalul producției agricole, rămânând segmentul dominant al economiei rurale.

Producția vegetală, afectată de condițiile climatice

Segmentul vegetal a înregistrat o pierdere de 10% din valoare comparativ cu 2023, reducându-și ponderea în totalul agriculturii cu 5,3 puncte procentuale.

În pofida scăderilor, sectorul vegetal rămâne preponderent în toate regiunile de dezvoltare, variind între 47,3% în regiunea Centru și 68,2% în Sud-Muntenia.

Singura regiune unde producția vegetală a crescut a fost Sud-Muntenia (+4,8 puncte procentuale), în timp ce toate celelalte zone ale țării au raportat scăderi.

Sectorul zootehnic, în creștere ușoară

În contrast, valoarea producției animale a crescut cu 5,1% în 2024, arată INS.

Cele mai mari creșteri au fost consemnate în regiunile Centru (+12,7 p.p.), Sud-Est (+7,7 p.p.) și Vest (+7,2 p.p.), urmate de Sud-Vest Oltenia (+6,2 p.p.), Nord-Vest (+6,0 p.p.) și Sud-Muntenia (+3,2 p.p.).

Scăderi s-au înregistrat doar în Nord-Est (-3,5 p.p.) și București-Ilfov (-1,0 p.p.).

Serviciile agricole, evoluții mixte între regiuni

Valoarea serviciilor agricole a scăzut la nivel național cu 5%, însă tendințele regionale au fost divergente.

Au existat creșteri notabile în Sud-Vest Oltenia (+21,7 p.p.) și București-Ilfov (+13,7 p.p.), în timp ce în restul regiunilor s-au înregistrat scăderi între 11,1 și 32 puncte procentuale.

În 2024, structura valorii producției agricole a evidențiat creșteri în regiunile Sud-Muntenia (+1,3 p.p.), Centru (+1,0 p.p.), București-Ilfov (+0,4 p.p.) și Vest (+0,2 p.p.), potrivit INS.

Cele mai importante scăderi s-au înregistrat în Sud-Vest Oltenia (-1,2 p.p.) și Nord-Est (-1,1 p.p.).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.