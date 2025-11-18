Apple permite utilizarea altor asistenți vocali în locul Siri pe iPhone, deocamdată doar în Japonia

Apple a confirmat oficial că utilizatorii din Japonia vor putea să configureze butonul lateral al iPhone-ului pentru a lansa aplicații vocale terțe, nu doar Siri, conform unui document publicat pe blogul Apple Developer. Această noutate vine după ce codul din versiunea beta iOS 26.2 sugera deja posibilitatea de a înlocui Siri cu alte aplicații vocale atunci când se apasă butonul lateral.

Funcționalitate exclusivă pentru Japonia, cel puțin pentru moment

Potrivit Apple, utilizatorii din Japonia vor putea seta butonul lateral să deschidă instantaneu aplicațiile de tip „conversational voice-based”, oferind o integrare rapidă cu sistemul iOS. Această funcționalitate se va realiza prin utilizarea framework-ului App Intents și oferirea de App Shortcuts, astfel încât aplicațiile să poată fi accesate direct din acțiunile personalizate ale utilizatorului.

CITEȘTE ȘI – iOS 26 primește Adaptive Power: funcția care îți prelungește bateria iPhone-ului fără să faci nimic

Pașii pentru dezvoltatori

Apple oferă detalii precise pentru dezvoltatorii care doresc ca aplicațiile lor vocale să fie activate prin apăsarea butonului lateral:

Adăugarea dreptului com.apple.developer.side-button-access.allow în fișierul .entitlements al proiectului Xcode.

în fișierul al proiectului Xcode. Crearea unui app intent conform schemelor de „activate app intent”.

În implementarea funcției perform() a app intent-ului, aplicația trebuie să navigheze la scena de interacțiune vocală și să inițieze o sesiune audio (de exemplu, cu AVFoundation).

Apple subliniază că utilizatorii se așteaptă să interacționeze imediat cu asistentul vocal atunci când apasă butonul, astfel încât dezvoltatorii trebuie să optimizeze aplicațiile pentru răspuns rapid.

Lansare probabilă cu iOS 26.2

Deși Apple nu a confirmat încă lansarea funcționalității odată cu iOS 26.2, codul din versiunea beta indică că acest lucru este foarte probabil. Momentan, funcția este disponibilă doar în Japonia, dar există speculații că Apple ar putea extinde această opțiune și în alte țări în viitor.

Această schimbare marchează un pas important pentru diversificarea experienței utilizatorilor iPhone, oferind mai mult control asupra aplicațiilor vocale preferate și reducând dependența de Siri.

Vrei să afli dacă această funcționalitate va ajunge și în România? Momentan, Apple nu a făcut anunțuri oficiale, dar următoarele actualizări iOS ar putea extinde funcționalitatea la nivel global.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.