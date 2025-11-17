iOS 26 primește Adaptive Power: funcția care îți prelungește bateria iPhone-ului fără să faci nimic

Pe măsură ce iPhone-ul preia sarcini tot mai complexe – de la streaming și gaming până la procese alimentate de inteligență artificială – autonomia bateriei devine esențială. Într-un context în care fiecare minut de funcționare contează, Apple introduce în iOS 26 o soluție discretă, dar extrem de utilă: Adaptive Power.

Ce face Adaptive Power

Adaptive Power este un sistem inteligent care învață modul în care folosești telefonul și ajustează automat performanța pentru a extinde autonomia atunci când ai cea mai mare nevoie.

Funcția analizează activitatea recentă și prezice momentele în care consumul tău va crește, intervenind cu mici optimizări, precum:

reducerea luminozității ecranului;

limitarea proceselor din fundal;

activarea automată a modului Low Power atunci când bateria scade la 20%.

Totul se întâmplă folosind informații procesate local, pe dispozitiv, fără ca utilizatorul să fie nevoit să modifice manual setările.

Cum funcționează în utilizarea de zi cu zi

Adaptive Power acționează doar atunci când este necesar, menținând echilibrul între performanță și consumul de energie. Apple precizează că sistemul se oprește temporar în situațiile care necesită putere maximă — de exemplu, când folosești camera, când te joci cu Game Mode activ sau când editezi conținut multimedia.

În restul timpului, funcționează ca un „asistent de baterie” care optimizează în tăcere resursele, fără ca performanța să aibă de suferit. Uneori poate apărea o notificare discretă, dar în general Adaptive Power rămâne invizibil pentru utilizator.

