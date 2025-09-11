Microsoft elimină taxele pentru publicarea aplicațiilor în Windows Store: dezvoltatorii pot publica gratuit

Microsoft a anunțat joi o schimbare majoră pentru comunitatea globală de dezvoltatori: eliminarea taxelor unice de înregistrare pentru publicarea aplicațiilor în Windows Store. Începând de acum, dezvoltatorii individuali din aproape 200 de țări pot încărca aplicații folosind doar un cont personal Microsoft, fără să mai fie necesară plata unei taxe și fără obligația de a deține un card de credit.

O platformă mai accesibilă pentru creatori

Anterior, compania percepea o taxă unică de 19 dolari pentru înscriere, însă această barieră a fost eliminată la nivel mondial, după ce în iunie fusese testată în anumite piețe. Măsura contrastează puternic cu politicile competitorilor: Apple continuă să perceapă 99 de dolari anual, iar Google solicită o taxă unică de 25 de dolari pentru acces la Play Store, notează The Verge.

Prin eliminarea acestor taxe unice, Microsoft creează o platformă mai inclusivă și mai accesibilă, care le permite mai multor dezvoltatori să inoveze, să își distribuie produsele și să se dezvolte în ecosistemul Windows, a explicat Chetna Das, senior product manager la Microsoft.

Un magazin cu peste 250 de milioane de utilizatori activi

Decizia vine în contextul în care Windows Store a trecut prin modernizări consistente în ultimii ani. Microsoft a introdus instalatoare independente, o versiune web îmbunătățită și o experiență de utilizare mai fluidă pentru descărcarea și instalarea aplicațiilor. Potrivit companiei, magazinul este folosit lunar de peste 250 de milioane de utilizatori activi, ceea ce reprezintă o oportunitate considerabilă pentru dezvoltatori.

Flexibilitate și câștiguri integrale pentru aplicațiile non-gaming

Microsoft încurajează acum și mai mult diversitatea aplicațiilor disponibile, de la Win32 și UWP, până la PWA, .NET MAUI sau Electron. În plus, dezvoltatorii au libertatea de a utiliza propriile sisteme de comerț în aplicațiile non-gaming, păstrând 100% din venituri.

O mișcare strategică în lupta cu rivalii

Eliminarea taxelor de intrare ar putea face din Windows Store o platformă și mai atractivă, într-un moment în care concurența cu ecosistemele Apple și Google este intensă. Prin reducerea barierelor de acces, Microsoft trimite un mesaj clar: oricine poate publica, iar inovația nu trebuie condiționată de costuri inițiale.

