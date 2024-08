Camelia Voinea, mama gimnastei Sabrina Voinea, a anunțat retragerea definitivă din sport a fiicei sale, după decizia din finala de la sol

Camelia Voinea a postat câteva imagini pe contul de facebook, prin care probează că „Sabrina, care a ținut gimnastica românească în viață în ultimii ani”, nu a depășit covorul la nici una dintre diagonalele efectuate în cadrul exercițiului de la sol.

„Sabrina nu a ieșit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi, aici, am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni!

Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut! Atât am putut suporta!”, a transmis mama sportivei, într-o postare.

Sabrina, cu lacrimi în ochi, susține că exercițiul său a fost unul mult mai bun decât al americancei care a obținut bronzul și spune că ea și colega, Ana Maria Bărbosu se consideră dezavantajate.

„În momentul ăsta mă simt foarte nașpa, pentru că am muncit atât și am încercat să fac un exercițiu la sol foarte bun. Au scos-o pe americancă pe locul 3. Eu am încercat să fac o artistică foarte bună, o acrobatică foarte bună, să nu ies afară din covor. În schimb, nu știu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul 3”, a declarat Sabrina.

După finală, Nadia Comăneci a spus că a cerut explicații din partea arbitrilor, care i-au arătat „o fotografie cu o bucățică mică a câlcâiului ei, care a ieșit puțin afară din linie”.

Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a declarat că nu acceptă explicația arbitrilor, potrivit căreia Sabrina a ieșit din covor, în timpul exercițiului de la sol.