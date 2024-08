Gimnastele noastre, Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea, s-au clasat pe locurile 4 și 5 în finala de la sol

Nadia Comăneci a declarat că a vorbit după finala de la sol cu șefa echipei de arbitraj și a înțeles că departajarea dintre gimnasta noastră și sportiva din SUA s-a făcut, în funcție de baremul de la dificultatea exercițiului.

„La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula” Nadia Comăneci

Nadia Comăneci a discutat după finală cu şefa arbitrilor, ca să înțeleagă de ce Sabrina Voinea a avut nota scăzută, scrie Agerpres.

„Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg, de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut. Dar au revăzut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut din şase dificultate, astăzi i-au dat din 5,9. Am făcut asta ca să înţeleg, pentru că ştiam că toată lumea vine să mă întrebe”, a explicat Nadia.



Sportiva Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul 4 la sol, în concursul de gimnastică artistică, de la Jocurile Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea a ocupat poziția a 5-a. Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar a fost respinsă.