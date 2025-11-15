Anunț public privind obținerea autorizației de construire

De către
Redactia
-
0
19
energy,storage,systems,with,wind,turbines,,green,alternative,energy,concept.

Subscrisa FOTO GREEN ENERGY SRL, cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Marășești nr. 4-6, aduce la cunoștință publicului interesat faptul că a intrat în posesia Autorizației de construire nr. 153 din 08.09.2025, prin care se autorizează executarea lucrărilor pentru ’’Extindere capacitate de stocare energie electrică amplasata pe CF 108440, împrejmuire teren, categoria de importanță D” pe terenul situat în comuna Șelimbar, satul Șelimbar, jud. Sibiu, Carte funciară Șelimbar 110759.