De către

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă luni, 8 septembrie, între orele 12:00 și 23:00.

Vizate de atenționarea meteo sunt nordul Crișanei, Maramureșul, vestul Transilvaniei și zonele montane, unde sunt așteptate fenomene severe.

Meteorologii avertizează că în regiunile menționate se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină.

În perioade scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat la peste 30–35 l/mp.

Cum va fi vremea în Capitală

Pentru București, prognoza indică o zi călduroasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 31 de grade Celsius.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.