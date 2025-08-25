Prognoza meteo finalul de vară: temperaturi ridicate și posibilitate de ploi

Ultima săptămână din august și primele zile ale lunii septembrie vor aduce, în general, o vreme caldă și uscată în întreaga Românie, cu valori termice maxime ce vor varia între 34 și 36 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Conform prognozei pentru perioada 25 august – 7 septembrie, în Banat, Crișana și Muntenia, temperaturile vor crește treptat până spre 34-35 de grade, chiar și 36 în unele zile.

Ploile vor fi extrem de rare, apărând în mod izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie, transmite ANM.

După 31 august, temperaturile vor scădea ușor, aproape de valori de 29-33 de grade, iar temperaturile nocturne vor fi și ele variabile, de la 8-10 grade la început și până la 16-18 grade spre final de august.

Zile caniculare în toată țara

În regiunile din Transilvania, temperaturile maxime vor crește de la medii de 21-24 de grade, la finalul lunii august ajungând la 30-32 de grade, cu nopți răcoroase de 4-6 grade în primele zile, dar și acestea se vor încălzi treptat.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată după 3 septembrie, în special spre începutul lunii.

În Moldova, vremea va fi răcoroasă la început, cu maxime de 23-25 de grade și minime de 8-10 grade, însă între 28 august și 2 septembrie temperaturile vor urca la 30-32 de grade și se vor menține până la începutul lui septembrie, când se așteaptă scăderi.

Probabilitatea de ploi va crește după 3 septembrie

Și în Dobrogea, temperaturile maxime vor crește constant de la 25 la 33 de grade între sfârșitul lui august și începutul lui septembrie, cu nopți răcoroase de 13 grade la început și valori de 18 grade spre final.

Ploile vor fi mai rare, cu probabilitate crescută după 4 septembrie.

Pentru regiunile din Muntenia și Oltenia, valorile termice vor fi în creștere de la 26 spre 34-35 de grade, cu zile foarte calde la finalul lunii august, și de asemenea, vor urma scăderi după 2 septembrie, când temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade.

În ceea ce privește zonele montane, vremea va fi rece în prima parte a intervalului, cu maxime de 12-15 grade, dar se va încălzi treptat până la 20-23 de grade și noaptea până la 10-12 grade.

ANM menționează că, deși până pe 30 august predicțiile indică o perioadă uscată, după această dată se așteaptă creșterea probabilității de apariție a ploilor, în special în primele zile ale septembrie.

