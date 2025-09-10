Anglia, spectacol total la Belgrad! Presa engleză anunță începutul erei Tuchel

Naționala „Three Lions” a demolat Serbia, iar selecționerul german primește laude unanime.

Englezii au trăit o seară de neuitat pe stadionul „Marakana” din Belgrad, acolo unde naționala lui Thomas Tuchel a învins categoric Serbia, scor 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. După prestațiile șterse cu Andorra și alte adversare modeste, Anglia a oferit în Serbia cel mai bun meci de până acum sub comanda antrenorului german.

„Anglia a oferit o performanță strălucită la Belgrad. Era Thomas Tuchel a început”, a titrat The Times, în timp ce Daily Telegraph a notat: „Sub conducerea lui Thomas Tuchel, fanii pot, în sfârșit, să viseze din nou, după ce Anglia a învins categoric Serbia”.

„Prestație de cinci stele. Un joc strălucit și nemilos”

La rândul său, The Guardian a subliniat importanța succesului, numindu-l „punctul de cotitură în mandatul la naționala Angliei”, în timp ce The Sun a descris victoria ca fiind „de departe cea mai impresionantă performanță a Angliei cu Thomas Tuchel”.

The Mirror a mers pe aceeași linie elogioasă: „Prestație de 5 stele. Un joc strălucit și nemilos”, subliniind caracterul ofensiv și entuziasmant al evoluției britanicilor.

Partida a fost controlată autoritar de „Three Lions”, care au deschis scorul prin Harry Kane în minutul 33, iar două minute mai târziu Noni Madueke a dublat avantajul. În repriza a doua, Ezri Konsa (52), Marc Guehi (75) și Marcus Rashford (90, din penalty) au completat recitalul ofensiv al Angliei.

Serbia, neînvinsă până la acest joc, nu a putut răspunde intensității și organizării oaspeților, care au bifat astfel al cincilea succes consecutiv în grupă.

La final, Thomas Tuchel a preferat să rămână echilibrat în declarații, în ciuda valului de laude din presa britanică:

„Am avut o prestație foarte consistentă. Cred că a fost o muncă în echipă în cea mai pură formă. Ne-am susținut reciproc și am arătat intensitatea potrivită la momentele potrivite.”

Anglia confirmă astfel statutul de mare favorită în preliminariile CM 2026, iar entuziasmul presei sugerează că victoria de la Belgrad ar putea marca începutul unei noi ere pentru fotbalul englez sub conducerea lui Tuchel.

