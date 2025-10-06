Andrei Rațiu, erou la San Sebastian! Românul a pasat decisiv în victoria lui Rayo Vallecano

Fundașul dreapta al naționalei României a oferit assistul decisiv în meciul câștigat cu 1-0 în fața celor de la Real Sociedad.

Pasă de gol și prestație de top pentru Rațiu

Andrei Rațiu (26 de ani) continuă să impresioneze în La Liga. Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano a fost integralist în victoria obținută pe terenul lui Real Sociedad, scor 1-0, și a contribuit decisiv la reușita care a adus cele trei puncte.

În minutul 84, Rațiu a pătruns spectaculos pe flancul drept și a trimis o centrare perfectă pentru Pacha, care a înscris primul său gol după trei sezoane la Rayo. Internaționalul român a fost notat cu 7,7, cea mai mare medie a partidei, și a bifat astfel a patra pasă decisivă de la transferul în Spania.

Statistica completă a lui Rațiu:

O pasă decisivă

79% precizia paselor (27/34)

3 recuperări

9 intervenții defensive

5 dueluri câștigate din 10

Un dribling reușit din 3

Cariera lui Rațiu și ascensiunea în Spania

Cotat la 12 milioane de euro de site-ul Transfermarkt, Andrei Rațiu a mai evoluat în trecut pentru Villarreal, ADO Den Haag și Huesca, înainte de a ajunge la Rayo Vallecano în vara lui 2023. De atunci, a strâns 61 de apariții și 3 goluri pentru echipa din capitala Spaniei.

Pentru naționala României, Rațiu a debutat în 2021, în victoria cu Islanda, scor 2-0, și are în palmares un gol și 3 pase decisive sub tricolor.

După succesul de la San Sebastian, Rayo Vallecano a urcat pe locul 14 în La Liga, cu 8 puncte după 8 etape. În următoarea rundă, echipa madrilenă va evolua în deplasare, contra formației Levante.

