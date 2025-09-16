Fostul președinte Klaus Iohannis va fi obligat să predea casa din Sibiu pierdută în instanță „ca orice român”, dacă nu se conformează de bunăvoie, a declarat marți Adrian Nicușor, președintele ANAF.

„Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român”, a spus Adrian Nicușor.

Șeful ANAF a adăugat că speră în buna-credință a fostului președinte și a precizat că ANAF a avut deja comunicări cu acesta.

Două etape: preluarea imobilului și recuperarea banilor din chirie

Adrian Nicușor a explicat că procedura se va desfășura în două etape:

„Preluarea bunurilor care au generat veniturile și, după aceea, recuperarea banilor obținuți de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înființa în curând, în ceea ce privește a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac și să începem cu procese”.

ANAF a solicitat oficial predarea cheilor imobilului și plata sumei încasate din chirie timp de 17 ani, evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

Suma de plată nu reprezintă o obligație fiscală directă

Este important de precizat că această „contravaloare a lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu constituie o obligație fiscală, astfel că ANAF nu poate executa familia Iohannis pentru neplată.

În caz de neconformare, situația se va rezolva probabil în instanță.

