Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat „lista albă” și lista „rușinii” a contribuabililor, persoane juridice, care şi-au declarat şi achitat la scadenţă toate obligaţiile fiscale, respectiv cea a datornicilor pentru trimestrul III al anului 2025 (perioada iulie–septembrie).

Lista albă a fost actualizată în baza Ordinului ANAF nr. 1923/2022, care reglementează procedura de publicare a firmelor fără obligaţii restante.

Aceasta a fost introdusă pentru a încuraja conformarea voluntară și a oferi un exemplu de bună practică fiscală în mediul de afaceri.

Criterii stricte pentru includerea pe lista ANAF

Pentru a fi incluşi în „lista albă”, contribuabilii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

să fi depus toate declaraţiile fiscale aferente perioadelor de prescripţie până la data publicării listei;

să fi achitat integral și la termen obligațiile fiscale principale și accesorii pentru trimestrul de referință;

să nu aibă datorii restante la momentul întocmirii listei.

De asemenea, în listă sunt cuprinşi şi contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plată, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, dacă îşi respectă condiţiile impuse prin aceste facilități.

Verificări suplimentare pentru declarațiile fără termen fix

ANAF precizează că, în cazul unor obligații declarative care nu au un termen clar de depunere – cum ar fi declarația de accize, depusă în termen de cinci zile calendaristice de la data eliberării pentru consum – instituția verifică dacă toate declarațiile au fost depuse până la momentul întocmirii listei, indiferent de termenul legal prevăzut.

„Lista albă” a fost concepută ca un mecanism de recunoaştere a conformării fiscale, în contrast cu listele contribuabililor restanţieri.

Lista rușinii, publicată și ea de către ANAF

Pe “lista ruşinii” sunt incluse acele firme care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către Fisc în T3 2025.

”Lista ruşinii” este reglementată de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.