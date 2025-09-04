Ambasadorul Germaniei în Ucraina va prelua conducerea agenției de informații BND

Guvernul german a anunțat joi că actualul ambasador al Germaniei în Ucraina, Martin Jaeger, în vârstă de 60 de ani, va fi numit la conducerea Serviciului Federal de Informații (BND) începând cu 15 septembrie, într-un context marcat de tensiuni crescute cu Rusia, scrie AFP.

Diplomat de carieră, Jaeger a deținut posturi importante, printre care ambasador în Afganistan și Irak, dar și o poziție de conducere în cadrul relațiilor externe ale constructorului auto Daimler AG. Din iulie 2023, el a fost reprezentantul diplomatic de vârf al Germaniei la Kiev.

Thorsten Frei, comisarul guvernamental pentru serviciile de informații, a declarat că „experiența acumulată de Jaeger de-a lungul anilor în țări marcate de crize îl face pe deplin pregătit să conducă agenția”.

Germania se confruntă cu o creștere a cazurilor de spionaj și sabotaj atribuite Moscovei, după invazia rusă în Ucraina din 2022, care a tensionat relațiile Berlinului cu Kremlinul.

Actualul șef al BND, Bruno Kahl, aflat în funcție din 2016, va fi numit ambasador al Germaniei la Vatican.

Într-o declarație recentă în Bundestag, Kahl avertizase că „forțele armate ale Rusiei vor fi probabil capabile să atace NATO cel târziu până la sfârșitul acestui deceniu”. La rândul său, cancelarul Friedrich Merz a catalogat Moscova drept „cea mai mare amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa”, subliniind că obiectivul său este ca Germania să aibă cea mai puternică armată din cadrul NATO european.

