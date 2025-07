Am fost aroganți! Inter, eliminată de Fluminense, iar Cristi Chivu își critică jucătorii fără menajamente

Antrenorul român a tras un semnal dur după eșecul dureros al „nerrazzurrilor” în optimile Mondialului Cluburilor.

Inter Milano a fost eliminată prematur din Campionatul Mondial al Cluburilor, în urma înfrângerii cu 0-2 în fața brazilienilor de la Fluminense. În ciuda statutului de vicecampioană a Europei și a unui parcurs decent în faza grupelor, echipa condusă de Cristian Chivu a clacat în primul meci eliminatoriu. Antrenorul român nu s-a ferit de critici la finalul meciului și a pus eșecul pe seama lipsei de atitudine și a unei abordări superficiale a partidei.

„Prospețimea și strălucirea ne-au lipsit. A fost o abordare proastă a jocului. Nu am fost o echipă care voia să dea totul pe teren. Am suferit de pe urma intensității și a presiunii lor, am fost puțin prea aroganți, am fi putut face lucruri mai simple, atacând în profunzime și între linii. Am încercat să răsturnăm rezultatul și jocul, dar am avut ghinion la șuturile pe spațiul porții. Am avut o situație clară cu de Vrij și din trei șuturi primite pe poartă am primit două goluri”, a declarat Chivu, potrivit FCInter1908.it.

Fluminense a deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Cano, iar Inter nu a reușit să se apropie suficient de egalare. În minutul 90+3, Hercules a stabilit scorul final și a trimis campioana Americii de Sud în sferturi, în timp ce italienii s-au văzut eliminați.

Sub comanda lui Chivu, Inter bifase anterior o remiză cu Monterrey (1-1), o victorie dificilă cu Urawa Red Diamonds (2-1) și un succes solid împotriva lui River Plate (2-0), care dădea speranțe fanilor pentru un parcurs lung. Totuși, meciul cu Fluminense a scos la iveală probleme structurale și de atitudine, iar Chivu a recunoscut deschis acest lucru.

„Îmi iau cele trei săptămâni pe care le-am avut la dispoziție pentru a cunoaște echipa, a-i cunoaște pe toți, punctele forte și punctele slabe. Rănile, caracterul și mândria jucătorilor noștri le-am găsit la fundul sacului, după un sezon dificil. Rămân jumătatea plină a paharului, pentru că altfel tot ce e negativ creează bătăi de cap. Să începem de aici pentru a organiza sezonul următor”, a mai spus antrenorul român.

Chivu are acum la dispoziție aproape două luni pentru a construi un nou început. Inter își va relua campania în Serie A pe 25 august, cu un meci acasă contra celor de la Torino. Între timp, Fluminense va juca în sferturile Mondialului împotriva lui Al Hilal, care a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, eliminând campioana Angliei, Manchester City, cu scorul de 4-3 după prelungiri.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!