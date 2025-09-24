Alertă sanitară în SUA: „bacteriile coșmar” se răspândesc rapid, cazurile cresc cu 70%

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) trag un semnal de alarmă în Statele Unite: infecțiile provocate de așa-numitele „bacterii coșmar”, rezistente la antibiotice, au crescut cu aproape 70% între 2019 și 2023. Cele mai îngrijorătoare sunt bacteriile purtătoare ale genei NDM (New Delhi metallo-β-lactamase), considerate până de curând extrem de rare și „exotice”, dar care acum devin o amenințare reală pentru spitale și comunități.

Datele CDC arată că doar în 2023 au fost confirmate 4.341 de infecții cu bacterii rezistente la carbapeneme în 29 de state americane, dintre care 1.831 erau cu tulpini ce conțin gena NDM. Rata acestui tip de infecții a crescut cu 460% în numai patru ani. Specialiștii avertizează că numărul real ar putea fi mult mai mare, având în vedere că multe state nu raportează sau testează limitat aceste cazuri, iar mari centre urbane precum California, Florida, New York și Texas lipsesc din statisticile actuale.

Creșterea NDM-urilor în SUA este extrem de periculoasă și foarte îngrijorătoare, a declarat David Weiss, cercetător în boli infecțioase la Universitatea Emory.

Explicația principală, spun specialiștii, ține de folosirea excesivă și incorectă a antibioticelor, fenomen amplificat în timpul pandemiei. Atunci când pacienții nu finalizează tratamentele sau primesc rețete nejustificate, bacteriile dezvoltă rezistență și își transmit genele periculoase altor bacterii.

Infecțiile cu bacteriile rezistente la carbapeneme (CRE) pot semăna cu afecțiuni comune – infecții urinare, pneumonii sau septicemii – dar devin mult mai greu de tratat și pot pune viața în pericol. Printre simptomele de alarmă se numără febra mare, dureri toracice, arsuri urinare sau tensiune arterială extrem de scăzută.

Problema nu se limitează la Statele Unite. Bacteriile cu gena NDM au fost identificate în Asia de Sud, Europa de Sud, Africa și America Latină, unde consumul necontrolat de antibiotice, supraaglomerarea spitalelor și lipsa unor programe eficiente de control al infecțiilor amplifică riscul răspândirii.

Specialiștii atrag atenția că „bacteriile coșmar” reprezintă una dintre cele mai mari amenințări sanitare globale, fiind capabile să transforme infecții banale în boli letale.

