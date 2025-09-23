UE și OMS contrazic avertismentele lui Trump privind paracetamolul și autismul în sarcină

paracetamol
Uniunea Europeană și agențiile de sănătate din Marea Britanie au confirmat marți siguranța utilizării paracetamolului în timpul sarcinii, respingând afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a asociat medicamentul cu autismul. Organizația Mondială a Sănătății a transmis, la rândul său, că dovezile privind o posibilă legătură sunt „inconsistente” și că nu există concluzii ferme în acest sens.

Paracetamolul și autismul au legătură?

Trump a ridicat controverse luni, când a pus pe seama vaccinurilor pentru copii și a administrării Tylenol-ului la femeile însărcinate o creștere a cazurilor de autism, declarații lipsite de susținere științifică.

Agenția Europeană a Medicamentului a precizat că nu există dovezi noi care să justifice schimbarea recomandărilor actuale privind utilizarea paracetamolului în sarcină: „Paracetamolul poate fi folosit atunci când este nevoie, dar la cea mai mică doză eficientă și pentru cea mai scurtă perioadă posibilă.”

Un studiu major realizat în Suedia pe 2,5 milioane de sarcini a arătat că nu există legături cauzale între utilizarea paracetamolului și autism. Autorul principal, Viktor Ahlqvist, a acuzat administrația Trump că „a înțeles greșit datele disponibile”.

OMS a reamintit că vaccinurile nu provoacă autism și și-a reafirmat rolul esențial în salvarea de vieți. „Știința a dovedit acest lucru și nu ar trebui pus sub semnul întrebării”, a subliniat purtătorul de cuvânt Tarik Jasarevic.

Declarațiile lui Trump, făcute într-o conferință de presă neobișnuită la Casa Albă, contrazic recomandările comunității medicale internaționale și riscă să alimenteze confuzia în rândul publicului.

