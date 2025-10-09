Un bărbat din China a trăit peste 170 de zile după un transplant de ficat de porc modificat genetic – o premieră medicală

Medicii din China au raportat un caz fără precedent în domeniul transplanturilor: un bărbat de 71 de ani a trăit 171 de zile după ce i-a fost transplantat un ficat provenit de la un porc modificat genetic, dintre care 38 de zile cu organul de porc funcțional în corpul său. Rezultatele au fost publicate în prestigioasa Journal of Hepatology, marcând un pas important pentru viitorul transplanturilor interspecii.

Un bărbat din China a trăit peste 170 de zile după un transplant de ficat de porc modificat genetic

Intervenția a avut loc la Spitalul Universitar Anhui, iar echipa condusă de dr. Beicheng Sun a folosit un ficat provenit de la un porc clonat, în vârstă de 11 luni, cu zece modificări genetice menite să reducă riscul de infecție și respingere. Pacientul suferea de ciroză hepatică cauzată de hepatita B și de o tumoră hepatică extinsă, iar tratamentele convenționale nu au dat rezultate.

Când tumora a început să pună viața pacientului în pericol, medicii au decis să încerce procedura experimentală. Ficatul de porc a fost atașat de resturile ficatului uman, iar sistemul imunitar al pacientului a fost controlat cu medicamente speciale. Potrivit medicilor, organul transplantat a funcționat corespunzător, fără semne de respingere sau inflamație majoră.

Mulți au spus că ficatul este prea complex pentru a fi transplantat de la porc la om, dar acest caz arată că este posibil, dacă includem suficienți gene umane în structura sa, a declarat dr. Sun.

Ficatul este unul dintre cele mai dificile organe de înlocuit, având o structură complexă și multiple funcții esențiale – de la filtrarea toxinelor și producerea bilei, până la reglarea glicemiei și sinteza proteinelor. Cu toate acestea, rezultatele obținute sugerează că transplanturile de ficat de porc ar putea servi în viitor drept „punte de supraviețuire” pentru pacienții aflați în așteptarea unui ficat uman compatibil.

CITEȘTE ȘI – Oamenii de știință japonezi descoperă cauza biologică a „ceții mentale” post-COVID

Această descoperire ar putea permite pacienților cu boli hepatice severe să trăiască suficient cât să-și regenereze propriul ficat sau să aștepte un donator uman, a explicat dr. Sun.

În prezent, peste 100.000 de oameni așteaptă un transplant de organ în Statele Unite, dintre care aproximativ 9.000 au nevoie de un ficat. Lipsa donatorilor umani a determinat cercetătorii din întreaga lume să exploreze soluții alternative, precum organele provenite de la porci modificați genetic, datorită similitudinii lor biologice cu cele umane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.