Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, marți, că forțele Federației Ruse au lansat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie.

Exploziile au fost observate de partea ucraineană a fluviului, în apropierea graniței României.

„În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat oficial.

Avioane românești și aliate, ridicate de urgență

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer pentru a asigura securitatea spațiului aerian al României.

Astfel, două F-16 românești de la Baza Aeriană Fetești au decolat la ora 00:17, iar două Eurofighter Typhoon germane, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost lansate la ora 02:45.

„Comandanţii misiunilor au avut aprobare pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României”, a precizat MApN.

Instituția a confirmat că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian și nu s-au găsit resturi de drone sau alte vehicule aeriene pe teritoriul național.

Condamnare fermă din partea României

Ministerul Apărării Naționale „condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene”, catalogând aceste acțiuni drept „o încălcare gravă a dreptului internaţional şi o ameninţare la adresa securităţii regionale”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.