Analiză: Rusia înregistrează câștiguri constante în Ucraina în luna octombrie

Armata rusă a înregistrat câștiguri constante în Ucraina în luna octombrie, concentrându-și atacurile asupra regiunii estice Donețk, arată o analiză AFP bazată pe datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.

Avans pentru armată rusă

Zona Donețk a fost martoră la cele mai intense confruntări din aproape patru ani de război, iar Ucraina se străduiește să păstreze controlul asupra orașului strategic Pokrovsk.

Potrivit analizei datelor ISW, în colaborare cu proiectul Critical Threats, Rusia a cucerit 461 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în luna octombrie, ritmul fiind similar cu câștigurile medii lunare din acest an, dar mai redus decât în iulie, când Rusia a preluat 634 de kilometri pătrați.

În prezent, Rusia controlează 81% din regiunea Donețk, pe care o revendică ca teritoriu anexat și luptă pentru control total. Moscova a cerut ca Ucraina să-și retragă trupele din Donețk, dar și din regiunile Lugansk, Herson și Zaporojie, ca precondiție pentru negocierile de pace, cerere considerată inacceptabilă de autoritățile de la Kiev.

CITEȘTE ȘI – Rusia folosește în Ucraina racheta secretă 9M729, cea care a dus la prăbușirea tratatului nuclear INF

Mai multe runde de negocieri nu au reușit să rupă blocajul privind modul de încheiere a conflictului. În total, Rusia controlează sau revendică controlul asupra a 19,2% din Ucraina, incluzând peninsula Crimeea, anexată în 2014, și părți din regiunile Donețk și Lugansk, preluate de separatiști susținuți de Moscova înainte de invazia la scară largă din 2022.

Importantul nod logistic Pokrovsk – asupra căruia Rusia încearcă să pună mâna de mai bine de un an – se află sub presiune crescută în ultimele săptămâni. Brigada a 7-a de asalt aerian a Ucrainei a declarat luni că „operațiunea de curățare a orașului Pokrovsk de ocupanți este în desfășurare”, cu trimiterea forțelor speciale în oraș în weekend.

Brigada a mai precizat că forțele ruse se aflau aproape de periferia orașului vecin Myrnograd, de asemenea sub atac intens timp de peste un an, iar apărarea orașului a fost suplimentată cu forțe noi.

Datele ISW arată, de asemenea, că Rusia a preluat 150 de kilometri pătrați în regiunea Dnipropetrovsk, la vest de Donețk, o zonă care nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene – inclusiv Crimeea – pe care Moscova le revendică.

La apogeul invaziei, în martie 2022, Rusia controla 27,7% din Ucraina, fiind ulterior alungată din mari suprafețe din est și sud de către forțele ucrainene.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.