Alertă! 400 de milioane de calculatoare Windows, expuse unui risc major de securitate

Microsoft se confruntă cu o adevărată criză de securitate, avertizează experții, în contextul în care peste 400 de milioane de calculatoare care rulează Windows 10 ar putea rămâne complet neprotejate începând cu 14 octombrie, odată cu încheierea actualizărilor de securitate.

Alertă de securitate Windows

Potrivit datelor recente, Windows 10 este instalat încă pe aproximativ 41% dintre calculatoarele din lume, ceea ce înseamnă aproape 600 de milioane de dispozitive. Dintre acestea, circa 400 de milioane nu pot fi actualizate la Windows 11 din cauza cerințelor hardware impuse de Microsoft, care exclud echipamentele mai vechi.

În lipsa actualizărilor, aceste sisteme vor deveni ținte facile pentru atacuri informatice. „Când nu mai există actualizări, exploatările minore devin rapid porți larg deschise”, avertizează specialiști citați de Public Interest Research Group (PIRG). „Grupările de ransomware și infractorii cibernetici așteaptă cu nerăbdare momentul în care milioane de calculatoare vor rămâne fără protecție.”

Organizația PIRG a criticat, de asemenea, decizia Microsoft de a impune restricții stricte pentru trecerea la Windows 11, considerând că aceasta ar putea genera o cantitate uriașă de deșeuri electronice, pe fondul abandonării echipamentelor care altfel funcționează perfect.

Comparativ, la oprirea suportului pentru Windows 8, doar 3,7% dintre utilizatori mai foloseau sistemul de operare, iar la Windows 8.1, procentul scăzuse la 2,2%. În cazul Windows 10, impactul este însă „fără precedent”, potrivit PIRG.

Pentru a rămâne protejați, utilizatorii au la dispoziție opțiunea unui program de suport extins (cu plată sau gratuit, în anumite condiții), însă experții avertizează că fereastra de timp pentru acțiune se închide rapid.

