Renault anunță că datele clienților din Marea Britanie au fost furate într-un atac cibernetic

Datele personale ale unor clienți Renault din Marea Britanie au fost furate în urma unui atac cibernetic asupra unuia dintre furnizorii săi de servicii, a anunțat vineri constructorul auto, scrie AFP.

Renault anunță că datele clienților din Marea Britanie au fost furate

Renault Group UK a precizat că unul dintre operatorii săi externi de procesare a datelor a fost vizat de hackeri, incidentul înscriindu-se într-o serie de atacuri informatice care afectează companii din diverse domenii.

Potrivit declarației companiei, datele compromise includ „parțial sau integral: numele clienților, adrese, date de naștere, genul, numere de telefon, numere de identificare ale vehiculelor și detalii privind înmatricularea acestora”.

Producătorul auto a subliniat că a fost vorba despre „un incident izolat, care a fost între timp limitat”, și că sistemele Renault Group UK nu au fost afectate. De asemenea, compania a început notificarea clienților vizați și a informat autoritățile competente.

Incidentul survine la scurt timp după ce producătorul britanic Jaguar Land Rover a fost ținta unui atac cibernetic de amploare luna trecută, care a dus la oprirea activității în fabricile sale din Marea Britanie.

CITEȘTE ȘI – Sony lansează în Europa noul PS5 Slim cu mai puțin spațiu de stocare

Tot mai multe grupări de criminalitate cibernetică vizează branduri de lux și retaileri din Regatul Unit, inclusiv Marks and Spencer, Harrods și lanțul de supermarketuri Co-op, generând pierderi de sute de milioane de lire sterline din vânzări.

În Japonia, gigantul berii Asahi a fost nevoit să oprească în această săptămână livrările din fabricile sale după ce a suferit un atac informatic major.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.