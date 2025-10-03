Atena a fost zguduită în acest an de un scandal uriaș privind subvențiile agricole UE, în urma căruia mai mulți miniștri și viceminiștri au demisionat. Însă Laura Codruța Kövesi a subliniat că situația nu este una izolată.

„Nu aş spune că Grecia este foarte diferită. Am constatat fraude cu subvenţii în aproape toate statele membre, diferenţa fiind cât de mari şi cât de multe cazuri avem”, a declarat Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef european, pentru Politico.

Ea a arătat că în Grecia schema frauduloasă a fost „foarte sistematică și foarte bine organizată, cu implicarea unor funcționari de rang înalt”, însă situații similare au fost descoperite și în alte țări membre.

Fermierii onești, excluși din sistem

Kövesi a relatat și cazul unui fermier grec care s-a plâns că agricultorii corecți nu aveau acces la bani europeni, fiind excluși de scheme corupte. „Să vorbim despre acest lucru: cum fermierii oneşti nu aveau acces”, a spus ea.

Subvențiile agricole reprezintă o treime din bugetul Uniunii Europene și, prin urmare, o țintă constantă pentru rețelele de fraudă.

Un alt obiectiv vizat de crima organizată îl constituie Facilitatea pentru Redresare și Reziliență (RRF), creată după pandemie.

„Acum avem aceste fonduri RRF. Desigur, crima organizată şi-a îndreptat atenţia asupra acestora, deoarece poate câştiga bani”, a avertizat Kövesi.

În prezent, sute de dosare privind deturnarea banilor de reziliență sunt investigate de Parchetul European.

„Regulile jocului s-au schimbat”

Interviul a fost acordat la Pireu, în Grecia, unde procurorii europeni au descoperit o amplă schemă de evitare a taxelor antidumping pentru mărfuri chinezești.

„Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveţi refugii sigure”, a transmis Kövesi celor implicați în fraude.

„Am descoperit un nou tărâm al criminalităţii. Criminalitatea organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetelor UE şi naţionale”, a adăugat ea.

Lipsa de personal și obstacole politice

Procurorul-șef european a cerut mai mulți procurori și anchetatori specializați pentru a putea gestiona numărul tot mai mare de dosare. „Nu există ţări curate. Toată lumea este afectată de corupţie şi fraudă financiară”, a subliniat Kövesi.

În Grecia, investigațiile EPPO s-au lovit de rezistență politică. Cazuri precum deturnarea de fonduri legate de accidentul feroviar de la Tempi, soldat cu 57 de morți, nu au fost finalizate deoarece parlamentul grec este singura instituție competentă să ancheteze miniștri sau foști miniștri.

„Corupţia poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a subliniat Kövesi.

„EPPO este aici pentru a rămâne”

Kövesi a criticat și încercările de intimidare la adresa procurorilor europeni din Grecia.

„Justiţia nu poate deveni un reality show televizat. O pisică cu clopoţel nu poate prinde şoareci”, a spus ea.

„EPPO este aici pentru a rămâne. În ciuda încercărilor de intimidare, suntem foarte mândri de echipa EPPO din Atena”, a transmis șefa Parchetului European.

