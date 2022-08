Aglomerație pe litoral. Un bărbat a căutat loc de plajă aproximativ 5 ore

Aglomerație pe litoral în ultima zi de weekend. Turiștii au căutat și 5 ore pentru a găsi un loc de plajă.

Zilele acestea s-au numărut peste 40.000 de turiști care au venit să viziteze litoralul românesc. Plaja din Eforie Nord era plină. Oamenii au aruncat prosoape pe unde au apucat, iar unii s-au așezat aproape de mal, notează știrileprotv.

Un tânăr recunoaște că a căutat timp de patru ore și jumătate loc de plajă.

„Am căutat un loc de plajă în jur de patru ore și jumătate. Da, căci am tot căutat, că am fost și pe partea cealaltă și nu am găsit loc. Am ajuns pe la 10 dimineața și nu era loc”, recunoaște tânărul.

Conform agențiilor de turism, peste 40.000 de vizitatori au fost, în acest weekend, în Eforie Nord. Stațiunea a fost printre cele mai căutate. De acolo, aglomerația s-a mutat pe autostradă pe seară, majoritatea îndreptându-se spre casă.

