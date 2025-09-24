Republica Moldova se confruntă cu o campanie intensă de dezinformare înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, relatează AFP.

Videoclipuri manipulate cu inteligență artificială și acuzații nefondate la adresa președintei Maia Sandu transformă țara într-un „teren de antrenament” pentru propaganda Kremlinului, notează AFP.

Votul este considerat a fi unul de o importanță maximă pentru viitorul țării vecine: electoratul trebuie să decidă între consolidarea drumului european sau revenirea sub influența Rusiei.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare din 2021, este favorit în sondaje, însă confruntat cu atacuri susținute. Maia Sandu a denunțat un „amestec fără precedent” al Moscovei, acuzând Kremlinul că a finanțat cu „sute de milioane de euro” cumpărarea de voturi și manipularea electoratului.

Deepfake-uri și campanii online

Unul dintre cele mai virale conținuturi false a fost un videoclip „deepfake” creat cu instrumentul Luma AI, în care Sandu era prezentată cântând rap în limba rusă, fiind ironizată drept o conducătoare ineficientă.

Acest material a făcut parte din Operațiunea Overlord, cunoscută și ca „Matrioșka”, o campanie coordonată de canale pro-Kremlin pe Telegram și amplificată pe TikTok și X.

Propagandă și teorii conspiraționiste

Maia Sandu a fost vizată și de acuzații absurde, inclusiv de schizofrenie, iar PAS a fost acuzat de fraudă electorală. Pe Telegram circulă mesaje în rusă care sugerează că liderii europeni ar plănui folosirea Moldovei pentru declanșarea unui război împotriva Rusiei, trimiterea moldovenilor pe front și instaurarea unei dictaturi.

Investigațiile presei și organizațiilor independente au scos la iveală rețele finanțate de Moscova, unele cu legături directe la politicianul pro-rus fugar Ilan Șor.

BBC a raportat despre o infrastructură secretă care a plătit moldoveni pentru a difuza propagandă rusească, iar Ziarul de Gardă a arătat cum grupuri secrete pe Telegram coordonau campanii anti-UE pe TikTok și Facebook.

„Teren de testare” pentru Europa

Cercetătorul Nicolae Țîbrigan de la Academia Română avertizează, conform Știrilor ProTV, că „din nefericire, Republica Moldova a devenit un teren de antrenament pentru războiul informaţional al Kremlinului în Europa de Est”.

Profesorul Corneliu Bjola de la Universitatea Oxford a subliniat că „obiectivul nu este doar manipularea câtorva voturi, ci erodarea încrederii în procesul democratic”.

Reacția platformelor sociale

Meta a transmis AFP că „monitorizează situația” și a „perturbat deja marea majoritate a activității neautentice identificate”. TikTok nu a răspuns solicitării de comentariu.

