Maia Sandu și Donald Trump, liderii politici în care românii au cea mai mare încredere

Un sondaj realizat de Avangarde arată că românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și în Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA, ambii fiind menționați de 44% dintre respondenți.

Pe locurile următoare se află Emmanuel Macron (40%), Ursula von der Leyen (39%) și Volodimir Zelenski (37%). În schimb, doar 10% dintre români declară că au încredere în Vladimir Putin.

La nivel instituțional, NATO rămâne cea mai de încredere organizație pentru români (74%), urmată de Uniunea Europeană (62%) și ONU (61%). Blocul BRICS, dominat de Rusia, se află la coada clasamentului, cu doar 27% încredere.

În același timp, 51% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de primele luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan în domeniul politicii externe, procent identic cu cel al celor care critică activitatea Ministerului Afacerilor Externe.

Unirea cu Republica Moldova, un subiect care divizează

Deși Maia Sandu conduce topul încrederii, românii sunt aproape egal împărțiți când vine vorba de unirea cu Republica Moldova: 47% susțin unirea, 46% se opun.

În paralel, temerile legate de Rusia sunt ridicate: 47% cred că un atac asupra României este posibil, în timp ce 43% îl exclud.

Metodologie

Studiul „Politica externă și de securitate a României – percepții și reprezentări” a fost realizat telefonic, în septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane. Marja de eroare este de ±3,4%.

