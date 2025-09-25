Bugetul poate fi suplimentat, în cazul unui număr ridicat de solicitări, însă numai în limita sumelor disponibile pentru realocare în cadrul PNDR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea, începând de joi, 25 septembrie 2025, a sesiunii de depunere a cererilor pentru submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020. Sesiunea se va încheia pe 12 octombrie 2025, la ora 16:00, termen care nu va putea fi extins.

Pentru această rundă de finanțare, fermierii au la dispoziție fonduri nerambursabile, în valoare de aproximativ 8,8 milioane de euro. Bugetul poate fi suplimentat, în cazul unui număr ridicat de solicitări, însă numai în limita sumelor disponibile pentru realocare în cadrul PNDR.

Ajutorul financiar acoperă 70% din costul primelor de asigurare eligibile și plătite de agricultori, atât pentru culturile vegetale, cât și pentru sectorul zootehnic, în anul agricol 2024–2025. Sunt vizate polițele care protejează împotriva riscurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Potrivit AFIR, actuala sesiune vine cu proceduri simplificate. Cererea de finanțare funcționează și ca cerere de plată, dacă este declarată eligibilă, iar solicitantul trebuie să prezinte dovada achitării integrale a poliței de asigurare, odată cu depunerea dosarului. În plus, toate documentele transmise vor purta exclusiv semnătura electronică.

Întregul pachet procedural, incluzând Ghidul solicitantului și anexele necesare, este publicat pe site-ul oficial al AFIR. Fermierii pot depune online cererile prin modulul disponibil la adresa https://online.afir.info/account/login.

Sprijinul financiar este finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), completat de cofinanțarea Guvernului României.

