Afghanistan paralizat de o pană totală de internet: Talibanii neagă blocajul național

Afghanistanul se confruntă cu o pană totală de internet care a intrat în a treia zi, lăsând peste 40 de milioane de oameni izolați de lumea digitală și afectând totul, de la servicii bancare și transporturi până la afaceri și operațiuni umanitare.

Talibanii au emis miercuri prima declarație oficială privind întreruperea, neagă impunerea unei interdicții naționale și susțin că problemele sunt cauzate de cabluri de fibră optică vechi, care sunt înlocuite, potrivit site-ului lor în limba urdu, Al-Emarah. Spokesman-ul Zabihullah Mujahid a declarat că zvonurile despre o interdicție sunt false.

Cu toate acestea, un lider taliban din Kabul a spus pentru NBC News: Nu înțelegem ce se întâmplă în țară. Nimeni nu ne informează, deoarece majoritatea oamenilor nu au acces unii la alții.

Haos la frontieră și în transporturi

Întreruperea internetului a blocat transporturile cu Pakistanul vecin. Zia ul Haq Sarhadi, vicepreședinte al Camerei de Comerț Pak-Afgană, a declarat că sute de camioane încărcate cu marfă au rămas blocate la punctele de frontieră, iar zborurile internaționale au fost anulate, amplificând izolarea și confuzia.

Afecțiuni pentru comunitatea afgană din diaspora

Milioane de afgani care trăiesc în străinătate se află, de asemenea, în dificultate, neputând să ia legătura cu familiile lor. Sofia Ramyar, 33 de ani, din Indiana, a declarat că situația a îngreunat munca organizației pentru drepturile femeilor pe care o conduce, menționând că „pană a tăiat complet țara de lumea digitală într-un mod fără precedent.”

Naseer Kawoshger, 29 de ani, din Chicago, a spus că mesajele către familia sa din Kabul nu au fost trimise: Nu știu ce s-a întâmplat cu țara mea, cu familia mea.

Organizațiile de ajutor avertizează că întreruperea afectează operațiunile lor într-o țară deja lovită de crize economice și umanitare de când talibanii s-au întors la putere în 2021. Save the Children a subliniat că „comunicarea fiabilă este esențială pentru livrarea ajutorului și coordonarea cu partenerii.”

