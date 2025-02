Adriana Simionescu, primele declarații despre divorțul de Nicu

Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Simionescu (n.r. Adrian Minune) a confirmat oficial divorțul de tatăl fetiței sale, Nicu, și a oferit primele detalii despre separare.

Cei doi s-au căsătorit în iulie 2024, la o nuntă fastuoasă cu peste 1.000 de invitați, iar în aceeași zi au botezat-o pe fiica lor, Noa Zenayda, născută în iunie 2023.

Totuși, la scurt timp după nuntă, au început să apară probleme în relația lor, iar zvonurile despre o posibilă separare au circulat încă din septembrie 2024. Atunci, Adriana a afirmat că era doar o ceartă și aveau nevoie de puțin timp pentru a rezolva problemele.

După câteva luni de incertitudine, Adriana Simionescu a făcut lumină asupra situației, confirmând despărțirea într-un mesaj postat pe Instagram. Ea a explicat că decizia a fost luată de comun acord și că motivele separării sunt cunoscute de amândoi. De asemenea, a precizat că a venit momentul potrivit pentru a împărtăși vestea cu publicul.

Adriana și Nicu au fost împreună timp de peste patru ani și, la finalul anului 2021, s-au logodit. După ce au devenit părinți, s-au căsătorit în mijlocul unui eveniment grandios, însă relația lor nu a rezistat, iar acum fiecare își continuă viața separat.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat. Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt știute bine de ambii și am luat această decizie de comun acord”, a transmis fiica lui Adrian Minune pe Instagram.

