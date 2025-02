Scandal între Connect-R și Tudor Chirilă. „Am înțeles că a venit ca un nebun”

Artistul urma să participe la un concert caritabil organizat de Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața pe 2 decembrie, însă cu puțin timp înainte de eveniment i s-a comunicat că nu mai este binevenit pe scenă.

Connect-R a explicat că excluderea sa s-a datorat unui mesaj video postat pe rețelele sociale, în care îndemna românii la unitate națională după primul tur al alegerilor prezidențiale. În videoclip, artistul felicita cetățenii pentru prezența la vot și sublinia că „România aparține poporului”, fără a menționa vreun candidat sau partid politic. Cu toate acestea, mesajul său a fost interpretat politic, ceea ce a dus la decizia postului de radio de a întrerupe colaborarea cu el.

Artistul a susținut că Tudor Chirilă a fost cel care a cerut excluderea sa. Potrivit unor surse din interiorul postului de radio, Chirilă ar fi insistat că nu va mai colabora cu organizatorii dacă Connect-R rămâne în lineup-ul evenimentului.

Am înțeles că a venit ca un nebun cu filmulețul meu și a spus că, dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată, a transmis Connect-R.

În urma acestei situații, Kiss FM și-a justificat decizia afirmând că mesajele artistului nu mai corespund valorilor postului. Connect-R a reacționat ferm, negând orice afiliere politică și susținând că intenția sa a fost doar de a încuraja unitatea și solidaritatea națională.

Nu am făcut niciodată campanie electorală, nu am susținut niciun candidat, nu am menționat nume. Interpretarea lor i-a dus la concluzia că aș avea vreo apartenență politică, dar eu vorbeam doar despre unitatea poporului, a explicat el.