Adrian Câciu spune că OUG pentru creșterea salariilor bugetarilor va intra în vigoare în cîteva zile

Ministrul Finanțelor Adrian Câciu spune că ordonanța(OUG) privind majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobată săptămâna viitoare.

„A fost o decizie luată în coaliție. Nu e vorba de bani și nu e vorba neapărat de majorări, o să reiau puțin trecutul: Am făcut legea bugetului de stat, am venit că dăm pentru zona bugetară doar pentru două famiilii ocupaționale, sănătate și educație, și că pentru celelalte familii ocupaționale, în funcție de cum evoluează execuția bugetară, veniturile statului, vom încerca la jumătatea anului să venim cu noi măsuri. S-a venit cu această propunere ca toate familiile ocupaționale care aveau o diferență de grilă până în 2022 să primească acest 1/4 și în direcția aceasta mergem, cred că ordonanța va fi aprobată săptămâna viitoare”, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, Adrian Câciu, potrivit jurnalul.ro.

Adrian Câciu afirmă că majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobată prin ordonanță săptămâna viitoare, iar restul măsurilor se vor analiza

El susține că restul măsurilor, care privesc sporurile, au rămas în analiză.

„Restul de măsuri privind sporurile au rămas să fie analizate separat pentru că avem în analiză la Ministerul Muncii reforma salarizării unitare, reforma administrației, sunt mai multe reforme pe PNRR, și să se intervină totuși cu o abordare integrată, corelată la nivel de întreg aparat bugetar pentru a nu crea noi inechități”, a precizat ministrul.

Conform acestuia, sporurile „sunt mai sensibile câteodată decât salariul de bază pentru că pot crea prin diferențe între ministere noi inechități”.

Guvernul a aprobat rectificarea bugetară care mărește deficitul bugetar. Ce argumente aduce ministrul Finanțelor

În ședința de joi, 18 august, Guvernul a aprobat rectificarea bugetară care mărește deficitul bugetar al României.

Această decizie, care implică creșterea îngrijorătoare a deficitului, a fost justificată de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

„Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar şi rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Naţională de Prognoză care estimează o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul iniţial, şi un PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei, rezultatele privind veniturile bugetare pe primele şase luni precum şi analiza execuţiei bugetare pe primele şase luni la toţi ordonatorii de credite şi ţinând cont de priorităţile pe care le-am asumat la Guvern pe partea de pachete de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni, care au fost parţial finanţate în prima jumătate a anului şi continuă să fie finanţate prin această rectificare, prin suplimentările de cheltuieli la anumiţi ordonatori de credite”, a explicat ministrul de Finanțe.

