Guvernul a aprobat rectificarea bugetară care mărește deficitul bugetar. Ce argumente aduce ministrul Finanțelor

În ședința de joi, 18 august, Guvernul a aprobat rectificarea bugetară care mărește deficitul bugetar al României.

Această decizie, care implică creșterea îngrijorătoare a deficitului, a fost justificată de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

„Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar şi rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Naţională de Prognoză care estimează o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul iniţial, şi un PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei, rezultatele privind veniturile bugetare pe primele şase luni precum şi analiza execuţiei bugetare pe primele şase luni la toţi ordonatorii de credite şi ţinând cont de priorităţile pe care le-am asumat la Guvern pe partea de pachete de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni, care au fost parţial finanţate în prima jumătate a anului şi continuă să fie finanţate prin această rectificare, prin suplimentările de cheltuieli la anumiţi ordonatori de credite”, a explicat ministrul de Finanțe.

Cea mai recentă evaluare, din iulie 2022, estima o creștere PIB în anul 2022 cu 3,5 la sută. Ea era mai mică decât în evaluarea realizată la finalul anului 2021. După această rectificare, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu 2.649,4 milioane lei.

