Adrian Câciu, Ministrul Finanţelor: „Pensiile vor crește mai mult decât prevede legea”

Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor, a declarat într-o intervenție la Antena 3 că pensiile vor fi mărite mai mult decât prevede legea.

Întrebat dacă țara noastră are fonduri pentru sprijinul gospodăriilor şi companiilor în zona de energie, dar şi pentru creşterea pensiilor şi salariilor, acesta a spus: “Da, avem. Avem compensare la energie deja un an. Dacă ne uităm 118 a apărut în noiembrie 2021. Avem un an în care economia şi cetăţenii au fost protejaţi. Evident, au apărut modificări, adaptări pe parcurs, că sunt şi jocuri în piaţă. Câteodată râmâi consternat că o piaţă care este cu producători româneşti cum poate să joace banii cetăţenilor şi ai economiei. Dar am intervenit de fiecare dată, avem şi OUG 27, avem 119 care este până în august 2023, spre deosebire de alte ţări, inclusiv Germania, noi am acţionat deja şi vom acţiona în continuare. Preţurile sunt compensate pentru consumatorii casnici, aproape 90% din ei sunt protejaţi, pentru economie avem acele prevederi care privesc anumite domenii cu 100% şi alte domenii cu 85%. Se mai lucrează şi în Parlament la o ajustare”, a afirmat Adrian Câciu pentru sursa citată.

Pensiile vor crește mai mult decât prevede legea

Adrian Câciu a afirmat că pensiile vor crește cu siguranță, ba chiar mai multe decât prevede legea, dar nu știe procentul, deocamdată.

“Vom avea creştere de pensii, cu siguranţă. A fost anunţată şi rămâne ultima discuţie discuţie de făcut în coaliţie când suntem cu tot bugetul. Nu trebuie să uităm că avem un cuantum suplimentar şi la Apărare, nu trebuie să uităm că avem o serie de elemente de care trebuie ţinut cont în sensul în care creşterea economică se reduce pe anul viitor, dar creşterea de pensii va fi şi va fi mai mare decât prevede legea. Asta pot să spun. Nu o să spun procentul pentru că ştiu că este un întreg debate pe procent”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

