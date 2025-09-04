Sindicaliștii atrag atenția asupra riscurilor sociale și economice generate de reducerea de personal sau de externalizarea serviciilor publice

Sindicatele din administrația publică au anunțat că pe 15 septembrie vor organiza un marș de protest în Capitală, urmat de pichetarea sediului Guvernului, pentru a atrage atenția asupra efectelor pe care măsurile anunțate de Executiv, le-ar putea avea asupra funcționării sistemului. Liderii sindicali avertizează că, dacă pachetul de reforme va fi adoptat în actuala formă, sectorul riscă un blocaj generalizat, iar următorul pas ar putea fi greva generală.

Un comunicat comun, semnat de mai multe federații, COLUMNA-SCOR, FNSA, SEDLEX, PUBLISIND, Federația Sindicatelor Democratice din România și Uniunea „Forța Legii”, critică lipsa de dialog social și caracterul arbitrar al reformelor, promovate de Guvern. Sindicaliștii denunță „politici adoptate din pix” și acuză că acestea pun în pericol stabilitatea funcției publice și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Programul de proteste va debuta cu un marș pe traseul Ministerul Dezvoltării – Piața Victoriei – sediul Guvernului, între orele 11:00 și 15:00, la care organizatorii estimează că vor participa mii de angajați din administrația centrală și locală.

Printre revendicările anunțate se numără: respectarea dreptului la muncă și la carieră în funcția publică, condiții decente de lucru, negociere colectivă, autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor. De asemenea, sindicaliștii cer renunțarea la modificările Codului administrativ, care ar permite transformarea unor posturi ocupate în jumătăți de normă, măsură pe care o consideră neconstituțională.

Ei atrag atenția și asupra riscurilor sociale și economice generate de reducerea de personal sau de externalizarea serviciilor publice, precum și asupra caracterului discriminatoriu al unei eventuale grile de salarizare, diferențiate pentru angajații din administrațiile locale cu venituri mici.

„Dacă Guvernul nu renunță la aceste măsuri, protestele se vor amplifica și se vor transforma într-o grevă generală la nivelul întregului sector”, avertizează organizațiile sindicale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube