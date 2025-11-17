Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică finalizarea unui acord major cu Franța, menit să întărească aviația militară ucraineană și capacitățile de apărare aeriană.

Documentul urmează să fie semnat luni, în cadrul unei vizite oficiale.

Liderul ucrainean a subliniat importanța acestui pas strategic, afirmând că înțelegerea marchează un moment decisiv pentru apărarea țării:

„A fost pregătit și un acord istoric cu Franța – va avea loc o consolidare semnificativă a aviației noastre de luptă, a apărării aeriene și a altor capacități de apărare”, a declarat Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

Vizita sa la Paris este programată pentru luni, iar președintele a descris programul drept unul decisiv pentru securitatea Ucrainei:

„Conținutul vizitei este bun. Acesta este ceea ce ajută cu adevărat Ucraina să se apere și să-și atingă obiectivele și sarcinile”.

Vizită productivă și în Spania

Zelenski a precizat că și deplasarea sa de marți în Spania va avea rezultate importante, fiind o întâlnire pregătită în detaliu de mult timp.

„O altă țară puternică care s-a alăturat partenerilor în inițiativele care ne ajută cu adevărat. Prioritățile noastre principale astăzi sunt apărarea aeriană, sistemele și rachetele pentru apărarea aeriană. Și după fiecare atac rus, asigurăm reconstituirea forțelor noastre. Nu este ușor, dar o facem”, a afirmat președintele Ucrainei.

Sprijin financiar pentru importurile de gaze

Zelenski a mai anunțat că Ucraina a obținut garanții privind finanțarea importurilor de gaze, fonduri necesare pentru acoperirea producției interne pierdute în urma atacurilor rusești.

Valoarea totală a sprijinului ar acoperi aproape 2 miliarde de euro.