Abu Dhabi atribuie contractul pentru un proiect solar de amploare pentru Engie

Abu Dhabi, capitala principalului producător de petrol din Emiratele Arabe Unite, a anunțat vineri că a atribuit un contract pentru construirea unei centrale solare de amploare grupului francez Engie, în parteneriat cu o companie locală, scrie AFP.

Proiectul, denumit Khazna Solar PV, va avea o capacitate de 1,5 gigawați și va include aproape trei milioane de panouri solare, potrivit Emirates Water and Electricity Company (EWEC), operatorul local de utilități. Centrala este estimată să reducă emisiile de carbon cu peste 2,4 milioane de tone anual.

Engie și compania emirateză Masdar, specializată în energie regenerabilă, au câștigat contractul pentru construirea centralei și vânzarea energiei electrice către EWEC. Noua unitate va genera suficientă electricitate pentru a alimenta aproximativ 160.000 de locuințe, se arată în comunicatul oficial.

Deși nu a fost precizat un calendar exact pentru finalizarea proiectului, un reprezentant Engie a declarat că va fi cea mai mare centrală solară a companiei la nivel global.

Abu Dhabi își propune să atingă o capacitate totală de 18 gigawați din energie solară până în 2035, cu obiectivul de a furniza 60% din necesarul energetic al emiratului din surse curate, potrivit EWEC.

Această nouă centrală va fi un activ strategic care va accelera semnificativ drumul nostru către atingerea țintelor de energie regenerabilă ale Emiratelor Arabe Unite, a declarat directorul executiv al EWEC, Ahmed Ali Alshamsi.

Deși Emiratele Arabe Unite se numără printre cei mai mari producători de petrol din lume, statul investește masiv în proiecte de energie regenerabilă, atât la nivel intern, cât și în alte țări, consolidându-și poziția de lider regional în tranziția energetică.

