Toamna aduce un val masiv de absolvenți pe piața muncii, iar primele statistici arată un apetit crescut pentru angajare. În prima săptămână din septembrie, candidații tineri, cu vârste între 18 și 24 de ani, au generat aproape 30.000 de aplicări zilnice, potrivit datelor eJobs. Practic, o treime din totalul aplicațiilor au venit din partea lor, un nivel comparabil cu cel al candidaților mai experimentați, din segmentul 25–35 de ani.

Cele mai multe aplicări se concentrează pe poziții entry-level, unde așteptările salariale se aliniază la mediile raportate de comparatorul Salario. La nivel național, media netă solicitată de tinerii aflați la început de drum este de 3.800 de lei. În București, pragul urcă la 4.200 lei, iar în Cluj, Timișoara și Iași – la 3.900 lei. Aceste cifre trasează și culoarul de negociere realist, cu variații determinate de domeniu, beneficii și tipul programului de lucru.

Joburile-vedetă pentru această categorie rămân în retail, call-center și BPO, servicii, sectorul financiar-bancar, turism și IT/telecom. Aceste domenii oferă un volum mare de roluri entry-level, dar și posibilitatea unei evoluții rapide prin programe de training și învățare practică. Nu surprinde nici geografia preferată: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov concentrează majoritatea ofertelor.

Un aspect interesant este schimbarea de atitudine față de joburile remote. Doar 14,7% dintre aplicări vizează munca de la distanță, în timp ce peste 84% merg către posturi la birou. Explicația este simplă: pentru un debutant, contactul direct cu echipa, mentoratul și învățarea practică sunt prioritare.

În prezent, pe eJobs sunt active aproximativ 23.000 de locuri de muncă, din care mai bine de jumătate sunt poziții entry-level. Încă 8.000 sunt disponibile pe iajob.ro, platforma rapidă a eJobs. Pentru tineri, acest volum semnifică șanse reale, dar și competiție acerbă. Statisticile oficiale arată că rata șomajului în rândul celor între 16 și 24 de ani a ajuns la 23,5% în trimestrul aprilie–iunie 2025, ceea ce înseamnă că entuziasmul absolvenților se confruntă cu o piață aglomerată.

Cu toate acestea, specialiștii în resurse umane recomandă flexibilitate și adaptare. O strategie bine calibrată, mai multe aplicări targetate, ajustarea CV-ului și cursuri rapide de perfecționare, pot face diferența între un job obținut în câteva săptămâni și unul ratat, din cauza așteptărilor prea mari.

