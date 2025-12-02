A murit Artan (Adrian Pleșca), fondator Timpuri Noi și Partizan

Adrian Pleșca, cunoscut de toată lumea ca Artan, una dintre cele mai marcante voci ale rockului românesc, a murit marți dimineață la vârsta de 63 de ani. Artistul a fost transportat inconștient de ambulanță la Spitalul Pantelimon, unde medicii nu au mai putut să îl salveze.

Născut pe 31 martie 1961 în București, Artan a avut contact cu muzica încă din cele mai fragede vârste: a studiat vioara în grădiniță, pianul în clasele primare și contrabasul în gimnaziu.

Deși pasiunea lui a fost întotdeauna muzica, a urmat Facultatea de Metalurgie din cadrul Politehnicii București și a lucrat o perioadă la Combinatul Siderurgic din Călărași.

În octombrie 1982, Artan a pus bazele trupei Timpuri Noi, împreună cu prietenul său din copilărie, Răzvan Moldovan. Piesele trupei au devenit repede simboluri ale rockului românesc post-revoluționar, melodii precum „Stere” sau „Tanța” fiind difuzate intens în anii ’90.

Din 1990 a cântat și în Corul Academic Radio, iar între 1994 și 1995 a prezentat emisiunea „Ping Pong în Familie” la TVR 1. A susținut mii de concerte în peste patru decenii de activitate, iar între 2001 și 2006 a fondat trupa Partizan, o pauză temporară de la Timpuri Noi care s-a transformat într-un nou proiect de succes.

În octombrie anul acesta, Artan a fost implicat într-un incident în urma căruia o femeie l-a acuzat că ar fi avut o conduită nepotrivită față de fiica ei de 18 ani și că ar fi sărutat o altă tânără fără consimțământ, în timpul unui eveniment desfășurat într-un local din București.

Artistul a recunoscut public că a greșit și a invocat probleme medicale care, spune el, i-ar provoca uneori comportamente necontrolate: „Regret foarte mult. Din cauza diagnosticului, mi se întâmplă lucruri mai bizare… Cer iertare părților vătămate și lupt cu problema mea.”

