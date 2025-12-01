Jandarmeria Română a anunțat că cele două coloane de manifestanți nu se vor întâlni, iar traseele au fost stabilite prin protocol avizat

La Alba Iulia, de Ziua Națională, scena politică a fost marcată de prezența liderului AUR, George Simion și a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, fiecare desfășurându-și propriul program în cadrul manifestărilor dedicate Marii Uniri. Simion a condus „Marșul Unirii”, însoțit de sute de susținători, plecând de la gara CFR spre Cetatea Alba Carolina, cu oprire la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, în timp ce Georgescu a ajuns cu întârziere, fiind întâmpinat de zeci de simpatizanți și protejat de numeroși bodyguarzi.

Jandarmeria Română a anunțat că cele două coloane de manifestanți nu se vor întâlni, iar traseele au fost stabilite prin protocol avizat. Totuși, tensiunile au fost vizibile: unii susținători ai lui Georgescu au forțat cordonul de jandarmi și au pătruns în Catedrala Reîntregirii, scandând lozinci precum „Călin Georgescu președinte!” și „Călin, te iubim!”. Inițial, accesul în catedrală urma să fie rezervat doar fostului candidat și însoțitorilor săi, dar mulțimea a intrat în număr mare.

George Simion a acuzat că jandarmii nu i-au permis să ajungă la catedrală, fiind „plimbați prin șanțurile cetății”, însă purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Militaru, a respins acuzațiile, precizând că traseele au fost stabilite și că legea adunărilor publice interzice ca două manifestații să se desfășoare pe același itinerar.

În discursul său la Monumentul Unirii, Georgescu a îndemnat susținătorii să-și ia soarta în propriile mâini. Publicul a continuat să-l aclame, scandând „Călin Georgescu este președinte”, „Murim, luptăm și țara o apărăm” și „Libertate, libertate”.

