A început cursa! Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei în iarnă

Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano este pe lista lui Napoli, care caută întăriri pentru Antonio Conte.

Andrei Rațiu (27 de ani) este tot mai aproape de un transfer important. Internaționalul român se află pe radarul lui Napoli, campioana Italiei, care vrea să aducă în iarnă un fundaș dreapta capabil să fie alternativă la Giovanni Di Lorenzo.

Rayo Vallecano deține acum 100% din drepturile lui Rațiu, după ce a plătit în vară 5 milioane de euro către Villarreal. Fotbalistul are o clauză de reziliere de 12 milioane de euro, sumă accesibilă pentru cluburile din Serie A.

Rațiu, în competiție cu jucători din Spania, Anglia și Italia

Potrivit jurnaliștilor din Napoli, fundașul român se află pe lista scurtă a clubului alături de Juanlu Sanchez (Sevilla), Arnau Martinez (Girona), Yukinari Sugawara (Southampton) și Jackson Tchatchoua (Verona). Antonio Conte îl apreciază pe Rațiu pentru combinația dintre forța ofensivă și soliditatea defensivă.

În acest sezon, Rațiu a bifat 5 meciuri în La Liga, fiind integralist la Rayo. Evoluțiile sale din campionatul spaniol au atras atenția, deși la echipa națională a României a fost criticat pentru greșelile din meciurile recente.

Gică Popescu, dur cu Rațiu

Fostul căpitan al Barcelonei și al României, Gică Popescu, a comentat prestațiile fundașului dreapta în tricoul naționalei:

„Joacă orice, mai puțin fundaș dreapta! Îl vezi când mijlocaș, când extremă!”, a spus Popescu după România – Canada 0-3.

Pentru Rațiu, următoarele luni ar putea fi decisive. Un transfer la Napoli ar reprezenta pasul major al carierei sale, dar concurența pentru un loc în echipa lui Conte rămâne acerbă.

