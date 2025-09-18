O descoperire macabră făcută joi, la marginea Capitalei, i-a pus pe jar pe poliţişti. Ei au fost alertaţi de un trecător că pe un drum din Popeşti Leordeni se află trupul unui bărbat. Ajunşi la faţa locului, agenţii şi-au dat seama că tragedia s-a produs în urma unui accident rutier şi au analizat imaginile filmate de camerele de supraveghere, potrivit Antena 3 CNN.

Astfel, după doar câteva ore de cercetări, ei au reuşit să o găsească pe şoferiţa care l-a spulberat pe bărbatul aflat pe scuter. Femeia a fost dusă la audieri în această după-amiază, unde a recunoscut că a consumat alcool şi, potrivit Antena 3 CNN, ea avea permisul suspendat tot pentru alcool.

Accidentul mortal a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe DN4, în Popeşti Leordeni. În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum femeia de 29 de ani mergea cu viteză, loveşte un bărbat care se afla pe un scuter şi îşi continuă drumul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Azi, cu puţin înainte de ora 16:00, şoferiţa a ajuns în faţa anchetatorilor pentru audieri.

„Aţi omorât un om, v-aţi urcat la volan beată şi aţi omorât un om. De ce aţi fugit?”, a întrebat Ana Ciuvică, reporter Antena 3 CNN, iar femeia nu a oferit niciun răspuns. „Eraţi conştientă de ce aţi făcut? Aveaţi permisul anulat tot pentru alcool” şi „Ce căutaţi la volan dacă nu aveaţi permis?” sunt alte întrebări la care şoferiţa a ales să nu răspundă.

Un apel la 112 a anunțat descoperirea unui cadavru pe marginea unui drum de lângă Capitală

„Apelul la 112 a fost făcut abia în această dimineaţă, atunci când, o persoană a sunat la Poliţie spunând că este un cadavru. În momentul în care poliţiştii au ajuns acolo, şi-au dat seama că este vorba despre victima unui accident rutier şi au început să facă cercetări.

De altfel, le-ar fi recunoscut poliţiştilor, spun surse din anchetă că a consumat alcool. Este important de menţionat că femeia avea permisul anulat tocmai pentru că se urcase beată la volan”, a relatat Ana Ciuvică, reporter Antena 3 CNN.

Maşina pe care şoferiţa beată a condus-o noaptea trecută a fost găsită abandonată pe A0, între Berceni şi Jilava. Iar la scurt timp după acest lucru, oamenii legii au găsit-o şi pe femeie. Ea a fost dusă la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde i s-au recoltat probe biologice, care arată că a consumat alcool noaptea trecută.

