A fost dezvăluită cauza decesului actriței Diane Keaton

Familia actriței Diane Keaton, câștigătoare a Oscarului, a dezvăluit că motivul decesului acesteia a fost pneumonia. Keaton a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, potrivit publicației People, care a citat un comunicat al familiei. În mesaj, aceasta a mulțumit pentru „mesajele extraordinare de dragoste și sprijin” primite după pierderea actriței.

Diane Keaton a murit la 79 de ani

Detalii suplimentare despre moartea lui Keaton nu au fost disponibile imediat după confirmarea decesului, sâmbătă. Departamentul de pompieri din Los Angeles a declarat că a răspuns la un apel medical la domiciliul lui Keaton din Brentwood, la ora locală 8:08, și a transportat pacientul la spital.

Diane Keaton a devenit celebră în anii ’70 datorită rolului Kay Adams în seria de filme The Godfather, iar în 1978 a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea sa din Annie Hall. De asemenea, este cunoscută pentru rolurile din Play It Again, Sam, Baby Boom, The First Wives Club și franciza Book Club.

Într-un interviu acordat ABC News în 2022, Keaton mărturisea: „Am avut multe oportunități care mi-au venit în cale și am fost foarte norocoasă. Ceea ce a făcut viața mea interesantă a fost libertatea — posibilitatea de a-mi face alegerile pe măsură ce trecea timpul.”

Veștile despre decesul său au stârnit reacții emoționante în Hollywood, co-starurile și colaboratorii săi, printre care Mary Steenburgen, Goldie Hawn și regizoarea Nancy Meyers, exprimându-și durerea pe rețelele sociale. Meyers a scris pe Instagram: „Am pierdut un gigant. O actriță genială, care de fiecare dată s-a expus pentru a spune poveștile noastre.”

Familia a transmis, de asemenea, că Diane Keaton „iubea animalele și sprijinea comunitatea persoanelor fără adăpost, astfel încât orice donație în memoria ei către un adăpost de animale sau un bănci de alimente locale ar fi un tribut minunat și foarte apreciat.”

