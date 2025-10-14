Maria Grazia Chiuri a fost numită directoare creativă la Fendi

Designerul italian Maria Grazia Chiuri a fost numită marți noua directoare creativă a brandului de lux Fendi, cu sediul la Roma, la doar câteva luni după ce a părăsit poziția de designer de colecții pentru femei la Dior.

În vârstă de 61 de ani, Chiuri îl înlocuiește pe Silvia Venturini Fendi, nepoata fondatorilor Fendi, care a asigurat interimatul colecțiilor pentru femei după plecarea designerului englez Kim Jones în octombrie 2024.

Chiuri, care a condus Dior aproape un deceniu, va prezenta prima sa colecție pentru Fendi la Milano, în februarie.

Maria Grazia Chiuri este unul dintre cele mai mari talente creative din moda contemporană. Înconjurată de echipele Fendi și într-un oraș care îi este drag, sunt convins că Maria Grazia va contribui la reînnoirea artistică și la succesul viitor al casei, perpetuând totodată moștenirea sa unică, a declarat Bernard Arnault, CEO-ul miliardar al grupului LVMH, proprietarul Fendi și Dior.

Numirea face parte dintr-o reconfigurare amplă a industriei europene de lux, care a adus schimbări de conducere la branduri precum Chanel, Dior, Gucci, Balenciaga, Loewe și Versace. Casele de modă speră ca aceste schimbări să stimuleze vânzările, afectate de încetinirea cererii din China, de tarifele americane și de incertitudinile economice globale.

Chiuri vine după o perioadă de succes remarcabil la Dior, fiind prima femeie numită în poziția de director artistic al casei. Una dintre cele mai vizibile figuri feminine într-o industrie încă dominată de bărbați, ea și-a început cariera la Fendi în 1989, apoi s-a afirmat la Valentino, înainte de a prelua conducerea artistică la Dior.

Analiza băncii HSBC estimează că Fendi a fost în 2024 al patrulea cel mai mare brand de modă din portofoliul LVMH — după Louis Vuitton, Dior și Celine — cu vânzări de 2,33 miliarde de euro (2,69 miliarde USD), deși LVMH nu publică detalii pe brand.

Fondată la Roma în 1925 de Adele Casagrande și Edoardo Fendi, casa este cunoscută în special pentru gențile și accesoriile din piele. Istoria sa modernă a fost modelată, la fel ca în cazul Chanel, de designerul Karl Lagerfeld, care a fost director creativ între 1965 și 2019.

