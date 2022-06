14 miloane de dolari de la SUA pentru România pentru primele centrale cu mini-reactor din Europa

Statele Unite ale Americii și compania NuScale Power vor investi în România 14 milioane de dolari pentru instalarea centralelor de tip SMR (reactor modular unic), fiind primele de acest tip din întreaga Europa.

Acest anunț a fost făcut chiar de Președintele nostru, Klaus Iohannis, care a subliniat importanța acestui parteneriat.

„I welcome the announcement of President Biden regarding the energy cooperation between Romania & the United States, with $14 million for a new stage of the modular reactors program in Romania. Ensuring energy security is a joint objective of Strategic Partnership.” / „Salut anunțul președintelui Biden privind cooperarea energetică dintre România & Statele Unite ale Americii, cu 14 milioane de dolari pentru o nouă etapă a programului de reactoare modulare în România. Asigurarea securității energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic,” a scris Președintele Klaus Iohannis pe Twitter.

I welcome the announcement of President Biden @POTUS regarding the energy cooperation between Romania🇷🇴 & the United States🇺🇸, with $14 million for a new stage of the modular reactors program in Romania. Ensuring energy security is a joint objective of 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 26, 2022

„Guvernul Statelor Unite împreună cu firma americană NuScale Power LLC vor oferi 14 milioane de dolari pentru susținerea studiului de proiectare în vederea implementării de către România a unei centrale de tip SMR (Small Modular Reactor), prima de acest fel. Grație eforturilor guvernului SUA, beneficiind de susținere din partea Departamentului Comerțului și de asistență tehnică din partea statului și al USTDA, această investiție este menită să deblocheze mai multe miliarde de dolari și să pună în valoare ingeniozitatea SUA în sectorul nuclear avansat, să accelereze tranziția către o energie curată, să creeze mii de locuri de muncă și să consolideze securitatea energetică europeană, respectând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță, securitate și neproliferare nucleară”, conform Casa Albă.

